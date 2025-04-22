Vivo представила флагманский X200s на базе чипа Dimensity 9400+

Vivo анонсировала X200s — улучшенную версию прошлогоднего флагмана X200. Главные нововведения: чип Dimensity 9400+ вместо 9400, увеличенный аккумулятор на 6200 мАч (против 5800 мАч ранее) с поддержкой 90 Вт быстрой зарядки и 40 Вт беспроводной, а также повышенная яркость AMOLED-дисплея.

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Экран остался 6,67-дюймовым, 120 Гц, с разрешением 2800 × 1260 пикселей. Пиковая яркость — до 5000 нит. Селфи-камера на 32 Мп встроена в круглое отверстие, которое поддерживает аналоги функций Dynamic Island — отображение фоновых активностей.

Сзади — три камеры на 50 Мп: основная (f/1.6, 1/1.56"), ультраширик (f/2.0, 1/1.76") и телевик с 3x зумом и OIS (f/2.6, 1/1.95"). Все модули оснащены оптикой Zeiss и поддерживают 4K и замедленную съемку.

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Толщина смартфона — всего 7,99 мм при весе 205 г. Цена стартует от $575 за версию 12/256 ГБ. Модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоит около $662. Дата выхода за пределами Китая пока неизвестна.