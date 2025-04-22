Samsung научится предсказывать поломки гаджетов

Корпорация Samsung представила функцию AI Pre-Care Notification, которая может предсказать сроки выхода из строя бытовой техники. На это обратило внимание издание SamMobile.

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Технология, доступной пользователям бытовой техники Samsung, работает на основе искусственного интеллекта (ИИ). Система анализирует порядок использования устройства и его текущее состояние. На основе этих данных нейросеть может предсказать, когда аппарату потребуется техническая поддержка или он сломается.

В качестве примера в компании привели холодильник Samsung — функция AI Pre-Care Notification может рассказать о будущих поломках бытовой техники, определить уровень хладагента, посоветовать пользователю обратиться в сервисный центр. Потребитель будет получать уведомления о состоянии техники через приложение SmartThings.

В настоящий момент новая функция работает с фирменными кондиционерами, воздухоочистителями, холодильниками, посудомоечными машинами, сушилками, индукционными плитами, микроволновыми печами, роботами-пылесосами, стиральными машинами. AI Pre-Care Notification доступна пользователям подписочного сервиса AI Subscription Club.

Ранее стало известно, что в марте 2025 года поставки смартфонов из Южной Кореи в РФ сократились почти в четыре раза. Отгрузки гаджетов упали до минимальных объемов за последние полгода — до суммы в 17 тысяч долларов.