Ученые выяснили, что не так с вращением Земли

Согласно результатам нового исследования, опубликованного в журнале Science, резкое смещение оси Земли с начала 2000-х годов вызвано было масштабной и ранее недооценённой потерей почвенной влаги по всей планете. Всего за три года (с 2000 по 2002 год) мир потерял более 1600 гигатонн воды из почв. Это больше, чем масса льда, потерянного Гренландией за намного более длительный период.

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В рамках новой работы команда учёных под руководством профессора Ки-Веон Со из Сеульского национального университета в Южной Корее использовала комбинацию данных спутниковых радаров и моделей влажности почвы. За счёт этого специалисты смогли реконструировать, что происходило с запасами воды на Земле в конце XX и начале XXI века.

Поразительно, но в 2000-2002 годы в мире происходило резкое падение влажности почвы. Оно было эквивалентно повышению среднего уровня мирового океана на 1,95 мм в год. Затем с 2003 по 2016 год почва потеряла ещё 1000 гигатонн воды. К 2021 году уровень влажности так и не восстановился. Это значит, что запасы воды на суше Земли претерпели долгосрочные изменения.

Тенденция к потере воды была видна не только в смоделированных данных, но и в двух независимых индикаторах. К ним относятся продолжающееся повышение уровня моря и измеримое смещение полюса вращения Земли.

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При этом эксперты считают, что тенденция к высыханию почвы может быть необратимой.