Перечислены недостатки тонких смартфонов

Специалисты издания Android Police заявили, что смартфоны с тонким корпусом имеют больше недостатков, чем преимуществ. Материал опубликован на сайте медиа.

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Журналисты заметили, что в 2025 году как минимум два IT-гиганта — Apple и Samsung — должны представить смартфоны с рекордно тонким корпусом.

«Уменьшение толщины телефонов означает и появление многих компромиссов», — заявил колумнист издания Сумух Рао.

В первую очередь автор отметил, что смартфон с тонким корпусом не может иметь хорошей камеры, так как ее компоненты просто не поместятся внутри корпуса.

Также, по словам специалистов, подобные устройства будут иметь ограниченный аккумулятор. Кроме того, девайсы с тонким корпусом имеют небольшое пространство для рассеивания избыточного тепла, из-за чего производительность их процессоров и скорость быстрой зарядки будет ограничена.

В материале говорится, что есть вероятность, что пользователи тонких смартфонов столкнутся с проблемами прочности корпуса. Авторы привели пример iPhone 5s, который мог сломаться из-за повышенного физического давления. В заключении журналисты заметили, что тонкие устройства будут ограничены технически, так как небольшое пространство внутри корпуса «не позволит производителям экспериментировать».

В начале апреля источники корейского издания Money Today выяснили, что корпорация Samsung начнет использовать в своих гаджетах твердотельные аккумуляторы. Считается, что подобные батареи безопаснее обычных аккумуляторов.