Как солнечные бури меняют атмосферу Земли

В журнале Nature Communications опубликованы результаты исследований международной группы учёных, которые демонстрируют, что солнечные бури оказывают не только непосредственное влияние на полярное сияние, но и долгосрочные эффекты на верхние слои земной атмосферы. Эксперты из Московского Института космических исследований (ИКИ) оценили значимость этих открытий для научного сообщества и технологического прогресса.

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По информации, полученной со спутников NASA и ESA, текущий 25-й цикл солнечной активности, достигший своего пика в 2024-2025 годах, является одним из наиболее интенсивных за последние десятилетия, пишет "Новосвят".

Солнечные вспышки и корональные выбросы массы генерируют потоки заряженных частиц, которые, взаимодействуя с азотом и кислородом в атмосфере Земли, создают впечатляющие световые шоу. В результате северное сияние стало наблюдаться даже в таких южных регионах, как Ленинградская область.

Как отмечает доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ИКИ Алексей Петров, мы наблюдаем уникальное сочетание факторов: повышенная солнечная активность в сочетании с изменениями земного магнитного поля усиливает геомагнитные бури. Это не только увеличивает яркость полярного сияния, но и воздействует на ионосферу, потенциально создавая помехи для спутниковой связи и систем GPS-навигации.

Международные исследования, в которых участвовали учёные из США, Норвегии и Японии, показали, что солнечные бури приводят к повышению плотности плазмы в верхних слоях атмосферы, что может сокращать срок службы спутников на низких орбитах.

Ярким примером стал инцидент 2022 года, когда компания SpaceX потеряла около 40 спутников Starlink из-за внезапной геомагнитной бури. По словам Петрова, подобные события требуют пересмотра существующих моделей прогнозирования космической погоды и разработки новых алгоритмов защиты орбитальной инфраструктуры.

Учёные также обращают внимание на возможное влияние солнечной активности на климатические процессы. Существует гипотеза, что усиление солнечного ветра может изменять циркуляцию в стратосфере, что, в свою очередь, может оказывать косвенное влияние на погодные условия. Хотя точные последствия для климата России пока не могут быть предсказаны, исследования в этом направлении продолжаются.