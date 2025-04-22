Обнаружена похожая на Землю планет

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету, сопоставимую по размерам с Землей. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Звезда SPECULOOS-3, вокруг которой вращается планета, — ультрахолодный карлик. Она примерно в восемь раз меньше по размеру и в 10 раз меньше по массе, чем Солнце. Возраст звезды оценивается в 6,6 миллиарда лет, ее температура достигает 2526 градусов.

Планета получила обозначение SPECULOOS-3 b. Ее радиус примерно 0,977 радиуса Земли. Она вращается вокруг звезды каждые 17,28 часа. Масса и, следовательно, состав SPECULOOS-3 b остаются неизвестными. Однако астрономы предполагают, что новая экзопланета каменистая. Ученые выяснили, что она получает от своей звезды в 16 раз больше излучения, чем Земля от Солнца. Температура не ней примерно такая же, как на нашей Венере. То есть новым домом для землян SPECULOOS-3 b явно не станет.

— Экзопланеты — планеты вне Солнечной системы, — говорит кандидат физико-математических наук, астрофизик Сергей Замоздра. — Их обнаруживают разными методами. Можно разглядеть их в дорогой телескоп.

Еще есть метод поиска новых планет с помощью измерения скорости звезды. Дело в том, что когда планета вращается вокруг звезды, та немного шатается.

— Представьте: вы крутите вокруг себя портфель с учебниками, — объясняет ученый. — И вас слегка шатает. Так же и со звездой. Она летит с переменной скоростью, с колебаниями. Шатания эти маленькие — один метр в секунду или меньше. Но благодаря очень дорогим, хорошим телескопам их научились фиксировать, измерять. Узнав эти данные, оценивают массу планеты, расстояние до нее. Экзопланет много. Каждый день открывают примерно по одной новой. Они в чем-то похожи, но точную копию нашей найти трудно.

— Есть по массе как Земля, но они слишком близко к звезде. Либо на планете нет воды, либо слишком много углекислого газа. Вероятность, что мы найдем точную копию Земли с такой же силой тяжести, температурой, химическим составом, низкая. Таких 1–2 на всю галактику.

Искать в других галактиках не имеет смысла.

— Галактики по размерам огромны, — уточняет эксперт. — Чтобы их пересечь, надо 100 тысяч лет лететь со скоростью света. Чтобы путешествовать в другие галактики, понадобятся миллионы, миллиарды лет. Это нереально.

Планеты — двойники Земли чуть отличаются по массе, по температуре, но там можно жить, заверил ученый.

— У нас, например, средняя температура +14 градусов. Мы можем искать планету с температурой от 0 до +30. При них жить еще возможно. Силу тяжести тоже можно подкрутить. Чтобы ускорение свободного падения было не 9,8, а, скажем, от 8 до 11. Правда, находятся такие двойники далеко. Если люди не придумают, как перемещаться в пространстве быстрее, чем со скоростью света, переселения на другую планету нам не видать.

Шесть лет назад было опубликовано первое изображение черной дыры. А совсем недавно ученые пришли к парадоксальному выводу: вся наша Вселенная могла зародиться внутри нее.