Под айсбергом размером с Воронеж обнаружили уникальную экосистему

От Антарктиды откололся айсберг площадью в 510 квадратных километров — это примерно соответствует размеру Воронежа. При этом, под его поверхностью обнаружили уникальную экосистему. Об этом сообщает ИАНЕД.

Отмечается, что айсберг носит название A-84 — он откололся от шельфового ледника Георга VI еще в январе 2025 года. Движение льда позволило ученым обнаружить под айсбергом неизученную область морского дна, которая скрывала в себе «красивый и процветающий мир».

Как показали исследования с помощью подводного робота ROV SuBastian, на глубине в 1300 метров под А-84 оказалось множество форм жизни — кораллы, губки, рыбы, гигантские морские пауки и осьминоги. Кроме того, айсберг не давал питательным веществам и солнечному свету попадать в эту область с поверхности, поэтому дно под А-84 превратилось в изолированную экосистему.

Ученые считают, что жизнь под айсбергом оказалась возможной из-за океанских течений, которые приносили питательные вещества даже в эту область. При этом исследователи ожидают, что возраст найденных в этой экосистеме организмов может достигать десятков или даже сотен лет.

Ранее самый крупный в мире айсберг сел на мель.