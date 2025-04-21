Российские ученые нашли лучший тип оптоволокна для датчиков

Российские учёные нашли лучший тип оптоволокна для датчиков
Учёные ПНИПУ изучили различные типы материалов для создания высокочувствительных датчиков звука
Российские учёные разработали рекомендации по улучшению распределённых акустических датчиков (DAS), которые используются для мониторинга конструкций, трубопроводов и охраны периметров. Исследователи Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН изучили семь типов оптического волокна с разными покрытиями и выяснили, как они реагируют на звуковые волны. Результаты показали, что оптимальный выбор волокна может значительно повысить точность работы таких систем и расширить их применение в разных сферах, включая экологический мониторинг и сельское хозяйство.
Системы DAS способны улавливать звуки и вибрации на расстоянии до нескольких десятков километров, что делает их востребованными в нефтегазовой отрасли, охране объектов и мониторинге состояния мостов и зданий. Например, такие системы могут фиксировать утечки нефти, движение транспорта или даже шаги человека. Однако чувствительность волокон к определённым звуковым частотам часто ограничена, что затрудняет их применение в специфических задачах.
Исследователи выяснили, что волокно с полиимидным покрытием лучше всего подходит для общего мониторинга благодаря высокой чувствительности ко многим частотам. Для точного восстановления звуковых сигналов, например, в охране периметров или «умных» системах, рекомендуется использовать волокно с акрилатным покрытием. Эти выводы помогут сделать DAS более доступными и эффективными для использования в различных отраслях, снижая их стоимость и расширяя сферу применения.