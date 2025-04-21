Ученые научились расшифровывать лай собак при помощи ИИ

Искусственный интеллект продолжает удивлять и может всё больше и больше. Вот, по данным сотрудников Мичиганского университета в США, ИИ уже научился расшифровывать лай собак.

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Искусственный мозг научился определить, какие именно эмоции выражает лай собаки — игривость или агрессию, а для грамотной работы программы специалисты подготовили базу данных звуков 74 собак — в основном таких пород как чихуахуа, пудели и шнауцеры.

Записи сохранили голосовые реакции на самые разные ситуации: например, на присутствие возле собаки незнакомого человека, игры с хозяином, его голос, звонок в дверь, нападение и многое другое.

Удивительно, но ИИ с большой точностью ( до 70% ) определил по звукам породу собаки, ее настроение, пол и возраст. Не стоит сомневаться, что теперь на очереди другие домашние питомцы — например, кошки или попугаи. Разработка же может коммерческим продуктом, который поможет хозяину лучше понять своего питомца.