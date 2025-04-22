Древний тектонический импульс перекроил эволюцию человека

Международная группа ученых из Норвегии, Италии, Германии и США обнаружила, что подъем Аравийского полуострова 20 млн лет назад, вызванный глубинными процессами в мантии Земли, создал критически важный сухопутный мост между Азией и Африкой. Это событие не только изменило климат планеты, но и определило пути миграции животных и предков человека. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Reviews Earth & Environment (NREE).

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Как показал анализ, около 50-60 млн лет назад погружение тектонической плиты создало восходящий поток горячих пород, который достиг поверхности через 30 млн лет. Этот процесс, совпавший со столкновением плит, привел к поднятию суши и закрытию моря Тетис.

Возникший сухопутный мост (современные Аравия и Анатолия) позволил животным, включая предков слонов, жирафов и приматов, мигрировать между континентами, прервав 75-миллионную изоляцию Африки.

Подъем суши усилил муссоны в Азии, увеличил засушливость Северной Африки и ускорил превращение Сахары в пустыню.

«Без этого плюма столкновение континентов и пути эволюции могли бы пойти иначе», — отметил ведущий автор исследования Эйвинд Страуме.

Ученые отметили, что приматы, предки человека, попали в Африку из Азии незадолго до полного закрытия моста. Их азиатские популяции вымерли, но африканские дали начало новым видам, включая гоминид.

Исследователи планируют уточнить модели, чтобы понять, как подобные процессы могли влиять на другие ключевые моменты истории Земли.