Найдено сходство между климатом Земли и древнего Марса

Американские ученые из Университета Колорадо доказали, что миллиарды лет назад Марс был теплой и влажной планетой с дождями, снегопадами и полноводными реками. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Geophysical Research: Planets (JGRP).

Команда провела компьютерное моделирование, сравнивая две гипотезы: «теплый и влажный» либо «холодный и сухой» Марс. Анализ показал, что узоры древних долин и речных сетей лучше объясняются обильными осадками, чем таянием ледников.

Оказалось, что ландшафты марсианских долин напоминают земные пейзажи, например, каньоны в штате Юта в США.

Кроме того, верховья рек сформировались на разных высотах, что типично для дождевого, а не ледникового стока. Наконец, марсоход NASA Perservance обнаружил в кратере Джезеро валуны, которые могли перенести только бурные речные потоки.

«Марс — это капсула времени, сохранившая следы процессов, которые на Земле стерла тектоническая активность. Понимание его климатической истории помогает реконструировать ранние этапы эволюции и нашей планеты», — пояснил соавтор исследования Брайан Хайнек.

Когда человечество сможет колонизировать Марс

Главная загадка — как Марс поддерживал температуру, достаточную для жидкой воды, при слабом молодом Солнце. Ученые планируют новые модели, чтобы найти ответ.