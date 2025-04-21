Малый ледниковый период может наступить уже в 21 веке

В 2063 году в Северном полушарии Земли может наступить малый ледниковый период. Об этом говорится в исследовании сотрудников Кольского научного центра РАН и Института природных ресурсов Финляндии, опубликованном в журнале Geosciences.

В своей работе ученые использовали инновационный подход к анализу дендрохронологической шкалы, созданной на основе нескольких тысяч образцов сосны обыкновенной из субарктических регионов Финляндии. Изучение хронологии по срезам сосны охватывает более семи с половиной тысяч лет, что позволило исследователям применить так называемый вейвлет-анализ, который учитывает волнообразные колебания «отпечатков времени» на срезе дерева. Для анализа также были задействованы нейросети с долговременной краткосрочной памятью.

«Этот подход выявил значительное снижение прироста годичных колец деревьев в ближайшей перспективе — 2063-2073 годах. Прогнозируемое снижение роста годичных колец деревьев (и региональной температуры) станет результатом нового большого солнечного минимума, который может привести к климатическим условиям, подобным малому ледниковому периоду», — говорится в исследовании.

Также ученые обратили внимание, что подобные периоды наступали на Земле каждые 350-400 лет. В частности, так называемое Маундеровское похолодания в Европе было отмечено в 1645-1715 годах. Данную цикличность называют сверхвековой цикличностью солнечной активности.