ИИ выбрал пять книг для обязательного прочтения людьми

Нейросеть, по запросу Life.ru, сделала выборку из пяти книг, обязательных для прочтения людьми. На днях список стал достоянием общественности.

Считается, что ИИ собрал произведения, помогающие лучше понять себя, окружающих и мир в целом.

Вот что это за книги:

– "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери: философская сказка об идеальном человеческом отношении к предметам и явлениям из разных сфер Вселенной;

— "Преступление и наказание" Фёдора Достоевского: по сути, исследование человеческой психики, морали и нравственных дилемм, завершающееся катарсисом – раскаянием и искуплением;

— "1984" Джорджа Оруэлла: яркое высказывание против любого тоталитарного строя, предостерегающее против чужого контроля над твоим сознанием;

— "Алхимик" Пауло Коэльо: рассказ о поиске своего предназначения, которое обретаешь, если идешь своим путем и слушаешь свой внутренний голос;

— "Сапиенс. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари: одна из версий пути человечества от древности до современности.