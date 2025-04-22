В Самарской области ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Открытое горение на полигоне твердых бытовых отходов "Преображенка" в Волжском районе Самарской области, начавшееся накануне на площади 500 кв. м, ликвидировано. Об этом сообщает в Telegram-канеле министерство природных ресурсов и экологии региона.

"22 апреля в 06:00 (05:00 мск - прим. ТАСС) открытое возгорание на полигоне ТБО "Преображенка" было ликвидировано", - говорится в сообщении.

По информации Минприроды, на теле полигона остаются очаги задымления на площади 450 кв. м. Их продолжают засыпать грунтом, в работах задействованы 16 человек и 8 единиц спецтехники. Уже использовано более 1,4 тыс. тонн грунта для засыпки очагов.

Возгорание на полигоне возникло 21 апреля в 13:00 (12:00 мск - прим. ТАСС) на площади 500 кв. м, предварительно, из-за поступления тлеющих отходов из мусоровоза закрытого типа. В Минприроды сообщили, что организован осмотр техники, въезжающей на территорию полигона, на предмет задымления и тления отходов внутри мусоровозов.

29 марта 2025 на полигоне "Преображенка" уже возникал пожар, тогда произошло возгорание на площади 900 кв. м в связи со сменой погодных условий и выбросом свалочного газа. Возгорание ликвидировали в тот же день, о ликвидации очагов задымления сообщили 4 апреля.