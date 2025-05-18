Почему кошки приносят домой мертвую добычу?

Домашние кошки, которым разрешают гулять на улице, нередко приносят домой мертвых птиц или грызунов — добычу, пойманную на прогулке. Но людей этот кошачий ритуал порой ошарашивает: почему вдруг хищник приносит подарки хозяину? Портал livescience.com объяснил, с чем это связано.

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Привычка кошек приносить домой «трофеи» уходит корнями в эволюцию животных: они хищники от природы, и им нужно охотиться. Есть разные гипотезы, объясняющие, в чем причина и мотивация такого поведения. Доминирующая предполагает, что это проявление материнской заботы. В дикой природе самки кошек отправляются на охоту и возвращаются в убежище с едой для своих котят. Так они не только кормят потомство, но и позволяют детенышам научиться распознавать добычу. Может быть, домашние кошки видят в своих хозяевах беспомощных котят, и стараются им помочь.

Но здесь сразу стоит оговориться. Под «беспомощностью» не подразумевается оскорбление — совсем наоборот. Если кошка приносит домой добычу, это значит, что она чувствует себя комфортно и считает человека частью семьи.

Другая теория утверждает, что кошки чувствуют себя в большей безопасности, поедая пищу дома, а не снаружи. В этом случае животное видит дом как надежное убежище, где ему ничто не угрожает и где спокойно можно спрятать честно добытый трофей.

При этом стоит отметить, что не все кошки испытывают потребность в охоте — некоторые почти не охотятся на других животных. Причем исследователи уже давно отметили это расхождение в характере домашних кошек. По мнению специалистов, есть три фактора, определяющих, часто ли кошка охотится: ее индивидуальный характер, окружение и то, как хозяин обходится с животным. Например, доминантные, агрессивные и активные кошки приносят больше мертвой добычи домой. А более застенчивые, дружелюбные кошки — меньше.

Конечно, при желании кошек можно отучить от этого поведения. Достаточно лишь ограничить, что они способны найти и убить: держите питомца дома, уберите кормушки для птиц, находящиеся неподалеку. Естественную потребность в охоте можно утолить и другими способами — даже игрушками, за которыми можно бегать и прыгать.