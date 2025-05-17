Пять ошибок, способных испортить "свежую" Windows

Только что установленная на новое устройство Windows ощущается свежей. Чистый рабочий стол, пустые накопители, быстрая загрузка. Но постепенно многие пользователи начинают совершать одни и те же ошибки, которые приводят к тому, что новенькая система становится не такой приятной. Портал howtogeek.com рассказал об этих ошибках и том, как их можно избежать.

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Не добавляйте слишком много приложений в автозагрузку

Пожалуй, самая распространенная ошибка. Каждое приложение, которое попадает в список автозагрузки, запускается при каждом включении компьютера — и не важно, собираетесь вы пользоваться ими или нет. Из-за этого засоряется не только рабочий стол, но и память системы. Если вы заметили, что в последнее время Windows слишком долго загружается, попробуйте убрать из автозагрузки лишние приложения. Просто откройте «Диспетчер задач» и перейдите на вкладку «Автозагрузка» — там же можно отключить лишние программы.

Не захламляйте рабочий стол

Те, кто подолгу работают за ПК, могут незаметно для самих себя захламить рабочий стол файлами, ярлыками и ненужными папками. Мало того, что в беспорядке в какой-то момент можно просто потерять важные файлы или ярлыки, так еще и визуально туча иконок выглядит не слишком привлекательно. Заведите привычку сразу сортировать файлы по папкам, и постарайтесь свести количество ярлыков к минимуму.

Не забывайте о сортировке данных

Если хранить документы и файлы в случайных папках, не организуя их по четким категориям, то ваш жесткий диск рано или поздно превратится в свалку, где тяжело будет отыскать нужную информацию. А без логичной системы наименований сортировка может стать еще сложнее. Попробуйте создать обширные папки, такие как «Работа», «Личное» или «Проекты». Затем распределите файлы по вспомогательным папкам в зависимости от конкретных задач или типов персональных данных. Четкая иерархия папок — залог удобной организации системы.

Периодически очищайте накопители от мусора

Windows по умолчанию занимает определенный объем свободного места на накопителе под виртуальную память, временные файлы, обновления системы и кэш. Если ваше хранилище почти заполнено, а диск, на котором установлена Windows, исчерпает запас свободного места, то система начнет работать медленнее. Для того, чтобы этого не произошло, время от времени проводите ревизию и очищайте компьютер от лишних данных.

Не увлекайтесь персонализацией интерфейса

Стандартный интерфейс Windows может выглядеть довольно блекло, пусть в Win 11 он и получше, чем в предыдущих версиях. Его можно разнообразить и настроить, но главное — не переборщить. Активация каждого визуального эффекта или использование нескольких сторонних приложений для настройки панели задач, значков и других элементов системы могут привести к проблемам.