Пять ошибок, способных испортить "свежую" Windows

Мария Иванова

Только что установленная на новое устройство Windows ощущается свежей. Чистый рабочий стол, пустые накопители, быстрая загрузка. Но постепенно многие пользователи начинают совершать одни и те же ошибки, которые приводят к тому, что новенькая система становится не такой приятной. Портал howtogeek.com рассказал об этих ошибках и том, как их можно избежать.

Пять ошибок, способных испортить "свежую" Windows
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Не добавляйте слишком много приложений в автозагрузку

Пожалуй, самая распространенная ошибка. Каждое приложение, которое попадает в список автозагрузки, запускается при каждом включении компьютера — и не важно, собираетесь вы пользоваться ими или нет. Из-за этого засоряется не только рабочий стол, но и память системы. Если вы заметили, что в последнее время Windows слишком долго загружается, попробуйте убрать из автозагрузки лишние приложения. Просто откройте «Диспетчер задач» и перейдите на вкладку «Автозагрузка» — там же можно отключить лишние программы.

Не захламляйте рабочий стол

Те, кто подолгу работают за ПК, могут незаметно для самих себя захламить рабочий стол файлами, ярлыками и ненужными папками. Мало того, что в беспорядке в какой-то момент можно просто потерять важные файлы или ярлыки, так еще и визуально туча иконок выглядит не слишком привлекательно. Заведите привычку сразу сортировать файлы по папкам, и постарайтесь свести количество ярлыков к минимуму.

Не забывайте о сортировке данных

Если хранить документы и файлы в случайных папках, не организуя их по четким категориям, то ваш жесткий диск рано или поздно превратится в свалку, где тяжело будет отыскать нужную информацию. А без логичной системы наименований сортировка может стать еще сложнее. Попробуйте создать обширные папки, такие как «Работа», «Личное» или «Проекты». Затем распределите файлы по вспомогательным папкам в зависимости от конкретных задач или типов персональных данных. Четкая иерархия папок — залог удобной организации системы.

Периодически очищайте накопители от мусора

Windows по умолчанию занимает определенный объем свободного места на накопителе под виртуальную память, временные файлы, обновления системы и кэш. Если ваше хранилище почти заполнено, а диск, на котором установлена Windows, исчерпает запас свободного места, то система начнет работать медленнее. Для того, чтобы этого не произошло, время от времени проводите ревизию и очищайте компьютер от лишних данных.

Не увлекайтесь персонализацией интерфейса

Стандартный интерфейс Windows может выглядеть довольно блекло, пусть в Win 11 он и получше, чем в предыдущих версиях. Его можно разнообразить и настроить, но главное — не переборщить. Активация каждого визуального эффекта или использование нескольких сторонних приложений для настройки панели задач, значков и других элементов системы могут привести к проблемам.

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