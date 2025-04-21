Раскрыты сложные отношения людей каменного века с питомцами

«Чрезвычайно редкий» 16 000-летний скелет собаки, обнаруженный на юге Франции, свидетельствует о том, что люди каменного века заботились о своих питомцах — хотя, вероятно, именно они же и убили это животное.

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«Вполне возможно, что особь получила травмы в результате избиения или ударов людей», — пояснил археолог Лукас Кунгулос из Австралийского национального университета.

Останки были найдены в 2021 году группой спелеологов в пещере Бом-Трокад на юге Франции. Результаты их исследования только что опубликованы в Quaternary Science Reviews.

«Это была взрослая самка с предполагаемой массой тела 26 кг и высотой в холке 62 см», — рассказывает палеонтолог Митье Жермонпре из Королевского института естественных наук Бельгии, руководившая анализом.

Радиоуглеродное датирование показало возраст останков от 16 000 до 15 300 лет. Довольно необычно для столь древнего скелета, что он сохранился почти полностью.

«Благодаря отличной сохранности мы смогли сравнить различные элементы скелета с останками древних и современных волков и собак», — говорит Жермонпре.

Это позволило отнести животное к группе палеолитических собак, которые считаются ранним этапом процесса одомашнивания, хотя неясно, были ли они прямыми предками современных собак.

Одомашнивание собак началось более 26 000 лет назад — возможно, из-за того, что во время последнего ледникового максимума ареалы людей и волков стали все больше пересекаться, полагает Кунгулос.

«Люди палеолита начали забирать волчат из логов и воспитывать их как «домашних питомцев» в прирученном состоянии», — объясняет он.

Новая находка соответствует этой картине: у ископаемой собаки нашли следы застарелых переломов нескольких позвонков, что может указывать на заботу людей о животном.

Однако на одной из ее лопаток найдены также две незажившие колотые раны, что говорит о том, что получены они незадолго до смерти.

«Проколы лопатки находят у копытных животных, на которых охотились в период от мезолита до ранних исторических времен, что указывает на то, что люди целились в эту часть тела при метании копий или стрел», — отмечает Кунгулос.

В дальнейшем планируются изучить связь этой собаки с людьми того времени, а также проанализировать ее геном, чтобы понять, можно ли ее считать родственницей современных собак.