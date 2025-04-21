Воссоздан цвет самых древних роз

Ученые из Пекинского университета (Китай) раскрыли эволюционную историю роз. Они провели геномный анализ и реконструировали наследственные признаки растения. Результаты показали, что первые розы были желтыми.

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Розы всех цветов принадлежат к роду Шиповник (Rosa) семейства Розовые (Rosaceae). Это наиболее широко культивируемые декоративные растения. Интерес к селекции роз возрос в XVIII веке, когда начали скрещивать древние дикие китайские и старые европейские сорта.

В настоящее время насчитывается от 150 до 200 видов роз и более 35 тысяч культурных сортов. Они обладают широким разнообразием ароматов и расцветок. Глобальное потепление побудило ученых выводить не только красивые, но и устойчивые к стрессовым факторам (например, засухе) сорта.

Ученые секвенировали геномы 205 образцов 84 различных видов роз. Это помогло лучше понять их эволюционную и географическую историю.

Реконструкция показала, что общим предком всех роз был желтый цветок с одним рядом лепестков и семью листиками. В ходе одомашнивания у роз появились новые цвета, отчетливые отметины на лепестках и способность цвести гроздьями.

Генетические исследования также указали на два центра разнообразия роз в Китае: на засушливом северо-западе, где растут желтые розы с мелкими листьями, и на теплом и влажном юго-западе, где распространены белые ароматные сорта, сообщает Nature Plants.

Ранее ученые раскрыли прародину мамонтов. Ею оказалась Сибирь. Исследователи проанализировали 34 митохондриальных генома. Возраст некоторых образцов превышал миллион лет.