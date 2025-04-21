Обнаружено уникальное погребение раннего этапа Аланской культуры

Уникальное элитарное погребение раннего этапа Аланской культуры обнаружили в Чечне в ходе раскопок на памятнике культурного наследия "Алхан-Калинские курганы".

Захоронение непотревоженное, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института археологии РАН Владимир Малашев.

"Мы присутствуем на раскопках элитарного захоронения Аланской культуры раннего этапа, который предварительно, по находкам временных гарнитур, датируется второй и третьей четвертью IV века. Обилие находок в этом погребении подчеркивает высокий социальный статус этого мужского захоронения. Это уникальный комплекс, который до этого времени мы не имели на территории Северного Кавказа", - рассказал он.

Среди обнаруженных предметов: конская сбруя с украшениями, выполненными из турмалинов, с отделкой концов золотом и вставками из граната, а также узда, три предмета клинкового оружия и импортные металлические сосуды. По словам Малашева, качество и богатство находок не имеют аналогов.

"Кроме научного аспекта, эти раскопки имели охранно-спасательный характер, так как курган находился на территории застройки. Предметы будут изъяты, дальше с ними будет проводиться работа по реставрации и консервации", - отметил он, добавив, что после они будут готовиться к публикации и выставке в новом здании национального музея региона.

Как рассказал ТАСС начальник экспедиции Азамат Ахмаров, никто в ходе раскопок не ожидал обнаружить такое богатое, а главное, непотревоженное погребение.