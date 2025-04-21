Дуров заявил об отказе Telegram раскрывать личные переписки

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за все время своего существования ни разу не раскрыл данные из личных сообщений пользователей.

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Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.

«За свою 12-летнюю историю Telegram не обнародовал ни единого байта личных сообщений», — указал Дуров.

По словам бизнесмена, в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при получении судебного ордера Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их сообщения.

Кроме того, Дуров заявил, что мессенджер скорее уйдет с рынка, чем будет подрывать свое шифрование внедрением бэкдоров.