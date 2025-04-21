Дуров заявил об отказе Telegram раскрывать личные переписки

Дуров заявил об отказе Telegram раскрывать данные личных сообщений пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер за все время своего существования ни разу не раскрыл данные из личных сообщений пользователей.
Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
«За свою 12-летнюю историю Telegram не обнародовал ни единого байта личных сообщений», — указал Дуров.
По словам бизнесмена, в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при получении судебного ордера Telegram раскрывает только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых, но не их сообщения.
Кроме того, Дуров заявил, что мессенджер скорее уйдет с рынка, чем будет подрывать свое шифрование внедрением бэкдоров.