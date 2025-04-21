Найдено решение бага с функцией Battery Health в Android 16 Beta 4

Google выпустил Android 16 Beta 4 для смартфонов Pixel, но обновление принесло неприятный сюрприз: исчезла функция Battery Health, позволяющая отслеживать состояние батареи. Как сообщает Huawei Central, баг, впервые замеченный 9to5Google, затронул многих пользователей.

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Battery Health, появившаяся в предыдущих бета-версиях Android 16, отображает процент оставшейся ёмкости аккумулятора и даёт советы по продлению его срока службы. После обновления до Beta 4 страница с этими данными пропала, что вызвало недовольство. К счастью, решение есть: перезагрузка устройства часто восстанавливает доступ к функции. Для надёжного результата рекомендуется выполнить сброс настроек или очистить кэш.

Google пока не прокомментировал проблему, но, вероятно, исправление появится в следующем обновлении. Android 16 Beta 4 также включает улучшения интерфейса и исправления других ошибок, но баг с Battery Health стал заметным недостатком.