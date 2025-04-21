Путин поручил представить предложения по сохранению наследия ученых

Президент России Владимир Путин поручил своей администрации до 1 июня представить предложения о сохранении наследия ученых, которые внесли вклад в научно-технологическое развитие страны.

Перечень поручений главы государства по итогам пленарного заседания и посещения выставки Форума будущих технологий, а также встречи с учеными, состоявшихся 21 февраля, опубликован на официальном сайте Кремля.

«Администрации Президента Российской Федерации подготовить при участии заинтересованных организаций и представить предложения о сохранении научного наследия ученых, инженеров и конструкторов, внесших значительный вклад в отечественное научно-технологическое развитие», — говорится в поручении.

Ответственными назначены руководитель Администрации главы государства Антон Вайно и помощник российского лидера Андрей Фурсенко.