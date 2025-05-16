Зачем космонавтам солнцезащитные очки?

Иногда на фотографиях космонавтов, сделанных на космических станциях, можно заметить, что они носят солнцезащитные очки. И нет, они нужны не для стильных фото — очки очень важную функцию и защищают здоровье человека в космосе. Портал howtogeek.com рассказал, зачем космонавтам нужны солнцезащитные очки.

© American Optical

По сути, Солнце — не что иное как огромный термоядерный реактор, излучающий свет благодаря электромагнитной радиации. К счастью для человечества, атмосфера Земли защищает планету от большей части радиации благодаря озоновому слою, кислороду, водороду, водяным парам и углекислому газу.

Но в открытом космосе у человека нет такой роскошной защиты от солнечной радиации. Поэтому космонавты, отправляющиеся на орбиту, должны думать о мерах предосторожности. Иначе прямое воздействие радиации может повредить глаза, что способно привести к различным дефектам зрения. Для того они и носят специальные очки.

При этом стоит отметить, что радиация — не единственный фактор риска для здоровья глаз на орбите. В отличие от Земли, в космосе контраст между абсолютной тьмой и ярким солнечным светом гораздо более мощный. Солнцезащитные очки помогают зрению космонавтов адаптироваться к таким экстремальным условиям; по возвращению домой они некоторое время продолжают носить очки, т.к. в космосе глаза могут стать более чувствительными к свету. Помимо этого, очки помогают не ослепнуть от бликов, возникающих при отражении солнечного света от металлических поверхностей.

Очки для космонавтов отличаются от обычных солнцезащитных моделей по ряду важных параметров. Так, они предназначены специально для защиты от солнечной радиации и произведены с использованием достаточно специфических материалов. Например, у «космических» моделей оправа часто изготавливается из титана — он обладает отличным соотношением прочности к весу, а также устойчивостью к коррозии. Очки для космонавтов также лишены петель и винтиков, поскольку они могут раскрутиться в нулевой гравитации.

Линзы очков обычно состоят из поликарбоната — легкого, ударопрочного материала, обладающего естественной защитой от ультрафиолетовых лучей. Их дополнительно обрабатывают несколькими слоями специального покрытия, чтобы добиться 100% блокировки вредного излучения. А для поглощения инфракрасной радиации иногда используется тонкий слой золота.

Обычные люди вряд ли смогут найти реальные очки для космонавтов где-либо за пределами дорогих аукционов, однако некоторые бренды предлагают модели, похожие на те, что использовались в рамках космических миссий. Например, фирма American Optical, изготовившая очки для участников программ «Аполлон», «Джемини» и «Меркурий», продает их вариант для публики. Так же поступил и австрийский бренд Silhouette, чьи очки Titan Minimal Art были выбраны NASA в начале 2000-х.