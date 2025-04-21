Путин призвал ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора

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Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров подготовить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого ядерного реактора, необходимого для «выжигания» опасных радиоактивных веществ.

Путин призвал ускорить создание жидкосолевого ядерного реактора
© РИА Новости

Об этом говорится на сайте Кремля.

«Представить предложения об ускорении создания исследовательского жидкосолевого реактора и модуля переработки отработавшего ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Поручение должно быть исполнено до 1 июня. Ответственными за исполнение выступят премьер-министр России Михаил Мишустин, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

До этого кабмин утвердил энергетическую стратегию до 2050 года. Главными целями реализации данной стратегии являются обеспечение технологического суверенитета и безопасности РФ в энергетической сфере. Еще одной важной задачей остается обеспечение населения продукцией и услугами топливно-энергетического комплекса.

Также власти планируют ускорить темпы реализации проектов, цель которых заключается в перенаправлении поставок топлива на новые рынки дружественных государств.

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