Vivo похвалилась снимками, которые делает флагман X200 Ultra

Vivo готовится к запуску флагманского смартфона X200 Ultra 21 апреля в Китае. Новые образцы фотографий, опубликованные в соцсетях, подтверждают его возможности в мобильной съемке. Компания представила снимки, сделанные на три объектива с фокусными расстояниями 35 мм, 50 мм и 85 мм. Камера использует 50-МП основной сенсор Sony LYT-818, 50-МП ультраширокий объектив и 200-МП перископический телемодуль, разработанные совместно с Zeiss.

© Vivo

Особое внимание уделено портретам: ИИ-алгоритмы обеспечивают естественную обработку кожи и точный контроль освещения, а 3D-трассировка лучей создаёт кинематографический эффект боке — размытия фона. Смартфон поддерживает съёмку видео в 4K при 120 кадрах в секунду. Режимы ночной съёмки, такие как Supermoon и Starry Sky, обещают отличные результаты благодаря новому чипу VS1, который ускоряет обработку изображений.

© Vivo

© Vivo

© Vivo

© Vivo

Vivo позиционирует X200 Ultra как «карманную камеру, которая звонит», подчёркивая её профессиональный уровень. Устройство оснащено 6,82-дюймовым 2K OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 8 Elite и батареей на 6000 мАч.