В Азербайджане обнаружили человеческую фигурку возрастом 9000 лет

В пещере Дамджилы (Газахский район, Азербайджан) археологи сделали уникальное открытие — обнаружили первую человеческую фигурку эпохи мезолита, датируемую концом VII тысячелетия до н. э. Это открытие, опубликованное в журнале Archaeological Research in Asia — важный шаг в понимании процесса неолитизации Южного Кавказа, показавший, что переход к оседлой жизни и земледелию происходил не одномоментно, а поэтапно.

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Фигурка, обнаруженная в рамках азербайджано-японской археологической экспедиции под руководством доктора Ягуба Мамедова (Институт археологии и антропологии НАНА), выполнена из твердого песчаника и имеет размеры всего 51 мм в длину и 15 мм в ширину. При этом она отличается необычайной детализацией: изображены волосы, прическа, пояс с выгравированными линиями. Примечательно, что лицевые черты отсутствуют — этот факт может говорить о символической функции артефакта.

Фигурка была изучена в Японии с использованием современных лабораторных методов. Это позволило подтвердить ее датировку и уникальность.

Как отмечает Ягуб Мамедов, «Ничего подобного ранее не находили ни в окрестностях реки Кура, ни на всем Кавказе. Это первая человеческая фигурка мезолита»

Открытие показывает, насколько необычна пещера Дамджили. В ее слоях четко видно, как сменялись эпохи от позднего мезолита к раннему неолиту. Даже когда в VII тысячелетии до н. э. в Плодородном полумесяце уже пользовались керамикой, первые поселенцы в Дамджили почти не делали глиняной посуды. Это говорит о том, что переход к оседлому образу жизни шел медленно и с трудом.

Плодоро́дный полуме́сяц — так археологи и историки называют прибрежные и речные долины Ближнего Востока, где примерно 11 – 9 тысяч лет назад зародилось земледелие и первые оседлые сообщества. Географически это дуга от долины Нила в Египте через Левант (Израиль, Палестину, Ливан, Сирия) и Малую Азию (южная Турция) до долин Тигра и Евфрата в Ираке и Иране.

Фигурка из Дамджили может стать ключом к пониманию идеологических и символических изменений, происходивших в обществе того времени. Детализированная одежда и волосы при отсутствии лица создают предпосылки для обсуждения ритуальных и культурных аспектов: возможно, это объект поклонения или символ социального статуса.

Пока остается неясным, кого изображает фигурка — мужчину или женщину. Это еще один вопрос, на который ученые планируют найти ответ в ходе дальнейших исследований.

Современные археологические данные показывают, что неолитизация на Южном Кавказе шла не как резкий культурный разрыв, а через интеграцию местных традиций и влияний извне, в частности из Плодородного полумесяца.