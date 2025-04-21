SpaceX запустила корабль Cargo Dragon с грузом для МКС

Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с грузовым кораблем Cargo Dragon для пополнения запасов на Международной космической станции (МКС).

Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту стартовала с космодрома Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида в 04:16 по времени восточного побережья США (11:16 мск).

Как ожидается, путь от Земли до МКС займет у корабля порядка 28 часов. Таким образом, стыковка состоится 22 апреля. На станцию, помимо продовольствия, запасов и оборудования, Cargo Dragon доставит улучшенную систему мониторинга качества воздуха, а также двое атомных часов, которые считаются самым точным прибором для измерения времени.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.