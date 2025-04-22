Каждый пятый россиянин скрытно использует ИИ на работе

Примерно каждый пятый россиянин скрывает от своего руководства факт использования сервисов на базе искусственного интеллекта (ИИ) в рабочих процессах. Такие данные были получены в результате мартовского опроса, проведенного компанией Honor среди 3,6 тысячи респондентов по всей России. Результаты опроса имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно исследованию, 21% опрошенных заявили, что никогда не признались бы начальству в применении ИИ. При этом 6,4% из них испытывают неловкость, когда их хвалят за результаты, достигнутые с использованием искусственного интеллекта.

Несмотря на скрытность части сотрудников, многие респонденты отмечают положительное влияние ИИ на работу. Так, 41% считают, что технологии помогают создать более комфортную рабочую среду. Более 18% опрошенных полагают, что ИИ способствует снижению стресса и профессионального выгорания, а свыше 20% заявили, что благодаря его использованию стали получать больше удовольствия от работы.

В то же время не все относятся к ИИ позитивно. 11,1% участников опроса, включая некоторых руководителей, расценивают применение ИИ-технологий как признак профессиональной деградации.

Опрос также показал, что в целом использование ИИ в работе довольно распространено: 56,6% респондентов хотя бы раз прибегали к его помощи, а почти 10% пользуются им ежедневно. Однако существенная часть опрошенных (41,3%) проявляет осторожность в отношении ИИ-сервисов, опасаясь риска утечки личных или рабочих данных.