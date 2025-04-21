Рунет стал мировым лидером по доле пиратских сайтов

Согласно исследованию компании F6 (ранее F.A.С.С.T., Group-IB), анализ структуры рынка онлайн-пиратства в России показал, что весной 2025 года доменная зона .ru стала наиболее популярной для регистрации нелегальных видеоресурсов. На нее пришлось 22,8% таких сайтов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

© Газета.Ru

Зона .com оказалась значительно менее востребованной с долей 12,7% регистраций, а замыкает тройку лидеров зона .online с показателем 10,8%.

В отличие от регистрации доменов, инфраструктура сетей доставки контента (CDN), используемых пиратами, чаще всего размещается за пределами России. Серверы хостинг-провайдеров преимущественно находятся в Нидерландах, США, на Украине, в Германии и Франции. Такое географическое распределение усложняет процесс блокировки этих ресурсов.

Аналитики F6 изучили 1,4 тыс. пиратских сайтов и выявили наиболее популярные CDN-сервисы среди российских пиратов. Безусловным лидером стала сеть Alloha, которую используют 61% администраторов нелегальных ресурсов. На втором месте — Rewall с 42%, а третье занимает Lumex с 11%. Менее распространены Kodik (9%) и HDVB (7%). Отмечается, что Kodik временно прекращал работу в России в 2022 году, но затем возобновил ее, задействовав новые технические домены. База одного видеобалансера может содержать свыше 550 тыс. единиц видеоконтента.

В Роскомнадзоре сообщили о принимаемых мерах по ограничению доступа к пиратским ресурсам в соответствии с федеральным законодательством. С 2013 года ведомством было удалено или заблокировано более 4 млн ссылок. Представитель структуры также уточнил, что Роскомнадзор блокирует ряд доменов пиратских CDN-сервисов, распространяющих видеоролики с недостоверной общественно значимой информацией, однако не назвал конкретные сервисы.