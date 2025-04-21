«Джеймс Уэбб» обнаружил скрытую черную дыру в соседней галактике

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» предоставил астрономам первые убедительные доказательства существования сверхмассивной черной дыры в центре спиральной галактики Messier 83 (M83), также известной как Галактика Южная Вертушка. Это открытие стало возможным благодаря инструменту среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и было опубликовано в Astrophysical Journal.

© NASA/ESA/CSA James Webb

M83 находится на расстоянии около 15 миллионов световых лет от Земли и давно считалась одной из «загадочных» галактик: хотя ее размеры и структура предполагали наличие активного галактического ядра (AGN), десятилетиями астрономы не могли обнаружить его. Предполагалось, что черная дыра либо спит, либо скрыта за плотными слоями пыли.

Теперь же «Уэбб» обнаружил высоко ионизированный неоновый газ в ядре галактики, что, по мнению ученых, является потенциальным маркером сверхмассивной активной черной дыры. Такое излучение требует крайне мощных источников энергии — гораздо более мощных, чем обычные звезды или даже сверхновые.

«Наше открытие высокоионизированного неонового излучения в ядре M83 было неожиданным. До "Уэбба" у нас просто не было инструментов для обнаружения таких слабых и высокоэнергетических сигналов», — говорит Свеа Эрнандес, ведущий автор исследования из AURA для ESA.

Инструмент MIRI позволил заглянуть сквозь пылевые завесы и выявить скопления неона вблизи ядра. Энергия, необходимая для их возникновения, в разы превышает ту, что создается обычными астрофизическими процессами. Хотя альтернативы — например, экстремальные ударные волны — все еще рассматриваются, наиболее вероятной причиной считается AGN, то есть активно поглощающее вещество сверхмассивное ядро.

Чтобы подтвердить гипотезу, ученые планируют дополнительные наблюдения с помощью телескопов ALMA и Very Large Telescope (VLT). Они помогут уточнить, действительно ли излучение связано с черной дырой, или это результат других высокоэнергетических процессов.