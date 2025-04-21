Ученые заявили об опасности двух вулканов на Камчатке

Извергающиеся сейчас на Камчатке вулканы Ключевской и Безымянный опасны для авиации из-за возможных пепловых выбросов.

Об этом заявила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) в своем Telegram-канале.

«В ночь на 21 апреля началось извержение вулкана Ключевской. Сейчас ему присвоен «желтый» код авиационной опасности. Это значит, что активность исполина может представлять вред малой авиации, совершающей полеты вблизи вулкана. Вулкану Безымянный присвоен «оранжевый» код опасности»‎, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день, уточняют ученые, на Ключевском вулкане наблюдается извержение стромболианского типа. Оно достаточно слабое, однако раскаленный материал начал поступать из магматического канала в кратер. При стромболианской активности возможны небольшие выбросы пепла разной интенсивности.

До этого Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН опубликовал кадры извержения вулкана Ключевская сопка на Камчатке.

Вулкан Ключевская сопка является самым высоким активным вулканом в Евразии. Возраст этого вулкана составляет около семи тысяч лет. Сопка имеет форму правильного конуса с кратером диаметром около 700 метров. На ее склонах расположены 80 побочных кратеров. Ключевская сопка находится в 30 км от поселка Ключи, где проживают 4,5 тыс. человек. Угрозы для населенных пунктов нет.

О пробуждении вулкана Ключевская сопка стало известно в ночь на 21 апреля.