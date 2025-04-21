В WhatsApp появится встроенный переводчик сообщений

В мессенджере WhatsApp скоро появится функция перевода сообщений прямо внутри чата.

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Пользователи смогут включить перевод в настройках конкретного диалога, выбрав нужный язык — на старте доступны испанский, арабский, португальский (Бразилия), хинди и русский.

После активации система загрузит языковой пакет, необходимый для работы функции. Перевод будет осуществляться офлайн, то есть прямо на устройстве пользователя без обращения к серверам. Это повышает приватность и позволяет использовать перевод даже без доступа к интернету.

Также можно будет включить автоматический перевод для всех чатов или переводить отдельные сообщения вручную через кнопку Translate. По умолчанию функция отключена, но её можно активировать или удалить языковые пакеты в настройках приложения.

Ранее WhatsApp уже добавил офлайн-транскрипцию голосовых сообщений — она тоже работает с помощью загружаемых языковых пакетов и обрабатывается локально.