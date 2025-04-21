Билл Гейтс назвал глобальную проблему, которую способен решить ИИ

Билл Гейтс заявил, что искусственный интеллект может решить глобальную проблему нехватки врачей и учителей.

В подкасте People by WTF он отметил, что ИИ способен компенсировать дефицит «медицинского IQ» в странах вроде Индии, а также в США, где к 2036 году ожидается нехватка до 86 тыс врачей.

По его словам, ИИ будет автоматизировать рутинные задачи — от выписки рецептов до диагностики и заполнения документации, снижая нагрузку на специалистов. McKinsey оценивает, что генеративный ИИ может увеличить продуктивность здравоохранения и фармы на $370 млрд.

Гейтс также уверен, что в образовании ИИ сыграет аналогичную роль. Уже сейчас в школах Великобритании ChatGPT помогает готовиться к экзаменам, заменяя часть преподавателей. В США 86% школ испытывают дефицит кадров.

В будущем, по мнению Гейтса, ИИ заменит не только врачей и учителей, но и рабочих на стройках и в отелях. Это приведет к пересмотру роли труда: «Вы сможете раньше выходить на пенсию, работать меньше. Надо заново переосмыслить, на что тратить свою жизнь».