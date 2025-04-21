Honor раскрыла подробности о флагманском GT Pro

HONOR подтвердила ключевые особенности своего нового игрового флагмана GT Pro, который представят 23 апреля.

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Смартфон построен на базе мощного чипа Snapdragon 8 Elite и получит расширенную защиту от воды и пыли сразу по двум стандартам — IP68 и IP69. Это значит, что ему не страшны ни брызги, ни полное погружение в воду, ни струи под давлением.

Еще одна важная особенность — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который, по словам HONOR, работает мгновенно и точно, даже если палец влажный или грязный. Разблокировка происходит одним касанием, без промахов.

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GT Pro также получил улучшенную аудиосистему с объемным звучанием, благодаря чему смартфон может обеспечить более глубокое погружение в игры или фильмы.

Новинка поступит в продажу в трех цветах. В тот же день компания представит и планшет HONOR Pad GT, ориентированный на высокую производительность и мультимедийные задачи.