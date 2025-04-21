Как долгие космические полеты влияют на организм человека

Длительные космические полеты могут негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему, потому что без гравитации сердцу не нужно перекачивать кровь из ног наверх, что делает сердечную мышцу более слабой. Об этом kp.ru рассказал научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН, заместитель руководителя подгруппы медицинского обеспечения внекорабельной деятельности Центра управления полетами Арслан Ниязов.

© Газета.Ru

Кроме того, микрогравитация (невесомость) оказывает влияние на опорно-двигательный аппарат — из-за нее мышцы ног слабеют, поэтому человек может выглядеть похудевшим. Из-за отсутствия нагрузок на кости в организме вымывается кальций, что увеличивает риск переломов. Врач уточнил, что во избежание таких последствий для космонавтов проводят профилактику, после возвращения — реабилитацию.

По его словам, на Международной космической станции (МКС) устанавливаются беговые дорожки, чтобы тренировать сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный и вестибулярный аппарат.