ИИ Google Gemini научился «откладывать» дела на потом

Google тестирует новую функцию для своего ИИ-чатбота Gemini под названием Scheduled Actions, которая позволит пользователям планировать выполнение задач. Нововведение, замеченное пользователем X под ником ʟᴇɢɪᴛ, напоминает аналогичную возможность в ChatGPT. Функция, доступная пока в веб-версии Gemini, включает опции для создания, приостановки и возобновления отложенных задач.

Scheduled Actions может, например, позволить Gemini отправить напоминание, собрать данные или выполнить запрос в заданное время. Это удобно для пользователей, планирующих работу или личные задачи. Хотя точные детали работы функции пока не раскрыты.

Google активно развивает Gemini, недавно выпустив модель 2.5 Pro и добавив интеграции, такие как Firebase Studio для разработки приложений. Однако отставание от ChatGPT вынуждает компанию ускорять внедрение новых функций. Ожидается, что Scheduled Actions станет доступна всем пользователям в ближайшие месяцы.