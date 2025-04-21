Глава Еврокомиссии обратилась к техногигантам

Крупные технологические компании должны соблюдать правила Евросоюза в области цифровых технологий, независимо от того, кто руководит этими компаниями, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Politico.

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Она подчеркнула, что именно из-за правил ЕС против TikTok, X, Apple, Meta (признана в России экстремистской и запрещена) и других компаний были открыты дела. По ее словам, законы применяются справедливо, пропорционально и без предвзятости.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюзу все равно, откуда компания, кто ею руководит, «ЕС заботится о защите людей».

До этого сообщалось, что Европейский союз намерен оштрафовать американские технологические корпорации Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) за нарушение антимонопольного законодательства.

В 2024 году Еврокомиссия инициировала пять расследований против Alphabet, Apple и Meta (признана в России экстремистской и запрещена). В марте этого года ЕК приняла три решения касательно Apple и Alphabet, которые не привели к штрафным санкциям.