Археологи исследовали выкопанные бульдозером в Енисейске "стрелы Чингисхана"

Разбирая коллекции музея-заповедника в Енисейске Красноярского края, археологи Сибирского федерального университета идентифицировали предметы эпохи Чингисхана, выкопанные бульдозером более полувека назад и с тех пор пылившиеся в запасниках.

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Артефакты были обнаружены в окрестностях старинного сибирского города в ходе строительных работ в 1960-х годах. Это плоские и широкие наконечники стрел, длинные "бронебойные" стрелы с шипами и рогатина необычной формы.

Как полагают исследователи СФУ, бульдозер зацепил предметы, захороненные вместе с прахом их кремированного владельца. Ученые датируют погребение XIII-XIV веками нашей эры - это эпоха расцвета Монгольской империи.

"Для Красноярского края находка очень редкая… Нам выпал шанс впервые ввести эти предметы в научный оборот", - констатировала старший научный сотрудник лаборатории археологии Енисейской Сибири СФУ, научный сотрудник музея Ксения Бирюлева.

Ранее сотрудники университета рассказывали о погребальных обрядах людей лесостепной культуры - несколько лет назад специалисты раскопали курган на территории одного из кладбищ в Красноярске. Там зафиксированы артефакты III-I веков дохристианской эры: миниатюрные кинжалы и топоры, а также металлическая фигурка, вызвавшая у археологов ассоциации с хранящимся в Эрмитаже золотым оленем эпохи скифов.