Площадь арктических льдов снизилась до исторического минимума

Площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане сократилась до рекордно низкого значения. К такому выводу пришли специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), проведя анализ данных со спутника "Сидзуку".

Согласно выводам ученых, максимальная площадь льдов, которая обычно растет на протяжении всей зимы вплоть до марта, в этом сезоне достигла пика 20 марта и составила 13,79 млн квадратных километров. Это минимальное значений за весь период исследований, которые начались в 1979 году.

"Сокращение площади арктических льдов связано с глобальным изменением климата. Есть опасения, что в будущем это будет оказывать влияние на погоду и морскую среду, поэтому мы продолжим мониторинг и анализ данных, а также распространение информации [на этот счет]", - говорится в пояснениях JAXA.

Как отметили специалисты японского Национального института полярных исследований, которые работали совместно с экспертами JAXA, среднемесячная площадь льдов в период с декабря по февраль также была самой низкой за всю историю наблюдений.

Они пояснили, что причиной сокращения площади льдов в этом сезоне стала температура воздуха в период с декабря 2024-го по февраля 2025 года, которая оказалась выше средних значений.

В прошлый раз минимальная площадь арктических льдов была зафиксирована японскими специалистами в 2017 году, когда она была на 130 тыс. квадратных километров больше, чем в этом году.