JAXA: сезонный пик площади арктических льдов снизился до исторического минимума

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Площадь арктических льдов в Северном Ледовитом океане сократилась до рекордно низкого значения. К такому выводу пришли специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), проведя анализ данных со спутника "Сидзуку".

Площадь арктических льдов снизилась до исторического минимума
© РИА Новости

Согласно выводам ученых, максимальная площадь льдов, которая обычно растет на протяжении всей зимы вплоть до марта, в этом сезоне достигла пика 20 марта и составила 13,79 млн квадратных километров. Это минимальное значений за весь период исследований, которые начались в 1979 году.

"Сокращение площади арктических льдов связано с глобальным изменением климата. Есть опасения, что в будущем это будет оказывать влияние на погоду и морскую среду, поэтому мы продолжим мониторинг и анализ данных, а также распространение информации [на этот счет]", - говорится в пояснениях JAXA.

Как отметили специалисты японского Национального института полярных исследований, которые работали совместно с экспертами JAXA, среднемесячная площадь льдов в период с декабря по февраль также была самой низкой за всю историю наблюдений.

Они пояснили, что причиной сокращения площади льдов в этом сезоне стала температура воздуха в период с декабря 2024-го по февраля 2025 года, которая оказалась выше средних значений.

В прошлый раз минимальная площадь арктических льдов была зафиксирована японскими специалистами в 2017 году, когда она была на 130 тыс. квадратных километров больше, чем в этом году.

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