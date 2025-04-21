Ледяной колосс апокалипсиса: угроза затопления Европы нарастает

Учёные предостерегают: к берегам Европы движется гигантский айсберг, способный спровоцировать масштабное затопление двух государств.

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Ледяная глыба, получившая мрачное прозвище «Судный день», дрейфует в южной акватории Атлантики — районе, относящемся к заморским владениям Великобритании. Исследователи отмечают: после декабрьского «побега» из океанического водоворота айсберг начал стремительное движение, неся угрозу экосистемам и человечеству.

Таяние этого ледяного исполина, по прогнозам, уничтожит миллионы морских обитателей и станет катастрофой планетарного масштаба. Тревогу усиливает рекордная температура 2024 года, подтверждающая ускоряющееся исчезновение ледников, передает ИА «Кулик».

Эксперты акцентируют внимание на риске полного разрушения ледяных щитов Гренландии и Антарктиды. Их превращение в воду поднимет уровень Мирового океана на 10 метров — критический порог для многих прибрежных зон. В случае же тотального таяния всех льдов планеты вода поднимется на 64 метра, стерев с карты Нидерланды и Данию.