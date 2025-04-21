OnePlus готовит новый планшет

OnePlus, похоже, скоро представит новый планшет, который получил название OnePlus Pad 3R. Как сообщает Android Authority, устройство с номером модели OPD2408 недавно прошло сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC), что указывает на скорый запуск. Вместе с планшетом был зарегистрирован стилус OnePlus Pencil (модель OPN2405), что намекает на поддержку.

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Хотя FCC не раскрывает полных характеристик, слухи связывают Pad 3R с Oppo Pad 4 Pro, недавно выпущенным в Китае. Если это так, планшет может получить 13,2-дюймовый дисплей с частотой обновления 144 Гц, мощный процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и батарею на 12 140 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт. Название «3R» вызывает вопросы, так как в линейке смартфонов OnePlus буква «R» обычно обозначает упрощённые модели, но спецификации указывают на флагманский уровень.

Сертификация FCC — это обязательный этап перед выходом устройства на рынок США, подтверждающий соответствие стандартам связи. Запуск Pad 3R и стилуса может состояться в ближайшие недели. Точная цена пока неизвестна, но, судя по Oppo Pad 4 Pro, она может стартовать от $450.