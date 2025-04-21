Перечислены лучшие смартфоны со стилусом

В 2025 году смартфоны со стилусом, видимо, становятся всё более востребованными. Как сообщает Gizmochina, рынок предлагает устройства на любой вкус — от премиальных флагманов до доступных моделей. И какие лучше взять, они попытались выяснить.

© Samsung

Лидером остаётся Samsung Galaxy S25 Ultra, оснащённый встроенным S Pen с минимальной задержкой и функциями Galaxy AI, такими как Circle to Search для мгновенного поиска по рисункам. Его 6,9-дюймовый дисплей и мощный процессор Snapdragon 8 Elite идеальны для заметок и редактирования.

© Motorola

Для тех, кто предпочитает складные устройства, Samsung Galaxy Z Fold 6 поддерживает S Pen Pro, но стилус приобретается отдельно. Его 7,6-дюймовый внутренний экран удобен для многозадачности и черчения. В среднем сегменте выделяется Motorola Edge 60 Stylus с pOLED-дисплеем и встроенным стилусом, обеспечивающим точность для заметок и эскизов. Бюджетный Moto G Stylus (2025) за $400 предлагает 6,7-дюймовый pOLED-экран и базовые функции стилуса, подходящие для студентов.