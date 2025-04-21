В России призвали привлечь ИИ для сохранения редких языков народов страны

Ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж предложил создать рабочую группу на стыке исследований ИИ и лингвистики для разработки стратегии по «спасению» редких языков народов России с помощью новейших технологий. Копия обращения на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

Как отметил Кудж, в России проживают более 190 народностей, которые говорят на 270 языках.

«Многие из них находятся на грани выживания: у нескольких десятков языков осталось не более 20 живых носителей. Развитие больших языковых моделей ещё сильнее «выключает» этот пласт культурного наследия из реалий современного мира», — добавил он.

По словам собеседника RT, изучать редкие языки становится сложнее, но именно у ИИ есть возможность сохранить крупицы знаний о них.

«На основании вышеизложенного федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА — Российский технологический университет» (РТУ МИРЭА) предлагает создать рабочую группу на стыке исследований ИИ и лингвистики для разработки стратегии по спасению редких языков с помощью новейших технологий, привлечь ключевых разработчиков больших и малых языковых ML-моделей к работе над малыми моделями, повторяющими лингвистическую структуру редких языков», — говорится в обращении.

Кроме того, предлагается поддержать инициативу по спасению редких языков с помощью ИИ грантовыми программами для учёных и специалистов в области ML.

Как подчеркнул Кудж, принятие инициативы поможет сохранить десятки редких языков на территории России.

Ранее Кудж предложил обязать банки создать в мобильных приложениях и на официальных сайтах подраздел «Подписки», где отображалась бы информация обо всех регулярных списаниях с карты.