Названа причина массовых блокировок аккаунтов Microsoft Entra

Сотни организаций по всему миру столкнулись с массовыми блокировками учетных записей в Microsoft Entra ID из-за проблем с внедрением новой функции безопасности. По данным BleepingComputer, сбои вызваны ложными срабатываниями приложения MACE Credential Revocation, которое отслеживает утечки учетных данных. Эта функция, предназначенная для защиты от компрометации аккаунтов, ошибочно помечала легитимные учетные записи как скомпрометированные, приводя к их блокировке.

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Администраторы Windows сообщили о тысячах уведомлений от Microsoft о якобы утечках паролей на темных уголках интернета. Один провайдер MDR получил свыше 20 000 таких оповещений за ночь. Проблема связана с ошибкой в развертывании MACE, которая автоматически добавлялась в системы клиентов. Microsoft пока не опубликовала официального подтверждения, но сообщила некоторым организациям, что работает над исправлением.

Microsoft Entra ID — это облачный сервис управления доступом, используемый для аутентификации в Microsoft 365 и других приложениях. Ошибка вызвала временные сбои в работе, вынудив администраторов вручную разблокировать учетные записи. Эксперты советуют организациям проверить настройки безопасности и мониторить логи аутентификации.