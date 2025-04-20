Стало известно, когда случилось крупнейшее вымирание на Земле

Ученые пришли к выводу, что вымирание в Пермский период стало самым масштабным за всю историю планеты. Это случилось примерно 252 млн лет назад.

«Оказалось, что самым крупным в истории нашей планеты вымиранием стало Пермское. Оно произошло примерно 252 миллиона лет назад», — на данные ученых ссылается агентство «Кулик».

По одной из гипотез, тогда погибло до 90% морских обитателей и 70% наземных животных. В настоящее время еще ведутся споры о численности и видах, переживших вымирание. Исследователи сходятся в одном, событие кардинально изменило облик Земли и стало предвестником эры динозавров.

Сам процесс проходил неравномерно. Если бы вымирание уложилось в сутки, что водные виды погибли в течение 14 минут. На суше на это потребовалось бы в десятки раз больше времени, установили ученые.