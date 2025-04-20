Российские ученые создали новый тип кубитов для компьютеров будущего

Нижегородские учёные разработали кубиты на основе искусственных атомов для электроники будущего

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Физики из ННГУ имени Лобачевского представили новый тип кубитов, который станет основой для развития квантовых технологий в микроэлектронике и спинтронике. Эти кубиты, созданные на базе искусственных атомов, способны эффективно обрабатывать и кодировать квантовую информацию. Как отметили в пресс-службе университета, это значительный шаг вперёд для полупроводниковой платформы квантовых вычислений. Разработка проводилась при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Особенность новой технологии — способность контролировать сразу два ключевых параметра кубита: заряд и спин (вращательный момент). Такой подход обеспечивает большую стабильность и управляемость квантовых устройств. Исследование выявило уникальный эффект спиновой памяти, позволяющий фиксировать кубит на определённом уровне энергии с помощью электрического поля. Это открывает перспективы для создания энергонезависимых квантовых элементов, что особенно важно для разработки полноценных квантовых компьютеров.

Система основана на арсениде галлия, популярном полупроводниковом материале с изученными характеристиками. В будущем учёные планируют оптимизировать процессы в гибридных кубитах, разработать методы коррекции квантовых ошибок и продолжить исследование спиновой памяти. Эти шаги помогут приблизить создание масштабируемых квантовых процессоров и сделать квантовые вычисления более доступными и надёжными.