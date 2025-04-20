В Тунисе обнаружили следы второго пунического города после Керкуана
Археологи совершили сенсационное открытие в районе Сиди-Алуан (провинция Махдия), обнаружив следы крупного пунического поселения в Хеншир-Шаммаре. По словам Мохамеда Хауаса, советника Агентства по развитию наследия, находка может стать вторым известным пуническим городом в Тунисе после Керкуана, расположенного в провинции Набель.
На участке площадью несколько гектаров обнаружен обширный некрополь, резервуары для воды, колодцы и следы сложной ирригационной системы.
"Управление водными ресурсами здесь было приоритетом еще до строительства домов", - отметил Хауас, подчеркнув продуманное планирование древнего поселения.
Расположение на пересечении районов Уэд-Бежа, Эль-Маджерия и Эррезда указывает на стратегическую и устойчивую сельскую организацию. Размер некрополя также говорит о длительном проживании населения.
Открытие стало возможным благодаря анализу спутниковых снимков и двум полевым выездам, последний из которых провели совместно с Институтом национального наследия (INP). В ближайшее время INP начнет исследование некрополя, создав специализированную группу. Для защиты объекта установят ограждение и включат его в Национальный реестр наследия.
Хауас отметил потенциал находки для туризма и развития региона.
"Мы планируем организовать здесь фестивали и культурные мероприятия", - указал он.
Открытие не только проливает свет на пуническую эпоху, но и может стать импульсом для локальной экономики, добавил советник Агентства по развитию наследия.
Если гипотеза подтвердится, Хеншир-Шаммар станет уникальным примером пунического города, не перекрытого слоями других цивилизаций, что редко для Туниса. Это позволит глубже изучить наследие Карфагена и переписать страницы истории региона.