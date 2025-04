Доказано существование жизни после смерти

Ученые из Нидерландского института нейронаук провели анализ 70 случаев клинической смерти и заключили, что загробная жизнь на самом деле может существовать.

Исследователи в ходе своей работы обнаружили феномены, которые ставят под сомнение существующие представления о человеческом сознании и его зависимости от биологических процессов. Одним из ярких примеров стал случай, когда пациент с аневризмой сосудов мозга был официально признан мертвым после остановки сердцебиения.

Однако спустя чуть более получаса мужчина пришел в сознание без какого-либо вмешательства со стороны медицинского персонала. Кроме того, он сумел с точностью пересказать события, которые происходили в операционной после его «смерти». Этот случай стал изучаться специалистами по всему миру, говорится в книге The Self Does Not Die.

Ученые также работают над средствами, которые смогут обратить старение вспять. Доцент кафедры медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете, британский профессор Сэм Парния раскрыл неожиданные подробности о смерти: он объяснил, почему она не является конечным состоянием.