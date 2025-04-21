Впервые выполнена расстыковка двух коммерческих спутников

Northrop Grumman вошел в историю космонавтики, успешно выполнив первую расстыковку двух коммерческих спутников в геосинхронной орбите (GEO) на высоте 36,000 км. Как сообщает New Atlas, Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1), разработанный дочерней компанией SpaceLogistics, 9 апреля года отделился от спутника Intelsat IS-901, завершив пятилетнюю миссию по продлению его срока службы.

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MEV-1 впервые состыковался с IS-901 в 2020 году в «кладбищенской» орбите, где устаревшие спутники доживают свой век. Спутник стоимостью $250 млн был выведен из эксплуатации из-за нехватки топлива, хотя его оборудование оставалось исправным. MEV-1 взял на себя управление орбитой и ориентацией, вернув IS-901 в строй на пять лет. После завершения миссии MEV-1 вернул спутник в «кладбищенскую» орбиту и теперь готовится к обслуживанию следующего клиента.

Northrop Grumman уже эксплуатирует MEV-2, а в 2024 году планирует запустить новые аппараты для ремонта и уборки космического мусора. Это достижение обещает революцию в управлении спутниковыми активами.