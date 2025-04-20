Открытие NASA показало точный день распятия Иисуса Христа

Исследователи космического агентства NASA точно определили дату, когда распяли Иисуса Христа, заявили ученые Оксфордского университета. В своей работе они опирались на модель агентства и один из переводов Евангелия от Матфея 27:45. Об этом пишет The Times of India.

Журналисты отметили, что модель NASA была создана в 90-е годы. Вновь интерес к ней проснулся в последние недели перед Пасхой.

«В полдень покрыла всю землю тьма, и стояла она до трёх часов пополудни», — говорится в строке, на которую обратили внимание специалисты.

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Эксперты предположили, что в Писании сказано о лунном затмении. Они изучили астрономические модели и пришли к выводу, что распятие произошло 3 апреля 33-го года — в тот день из-за Луны небо над Иерусалимом могло окраситься в красный цвет, что также было отражено в Евангелии.